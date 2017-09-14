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Общество

В Приморье сегодня ожидаются дожди и грозы

Во второй половине дня Владивосток накроет дождь
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 14 сентября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды. В крае переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +15...+20°C. 


Во Владивостоке переменная облачность,во второй половине дня возможен небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +17…+19°С. Температура воды в Амурском заливе +20°C.

В Уссурийске переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +19…+21 °С.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура +19…+21°С.

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