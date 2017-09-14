NASA: Человек полетит на Марс в 2030-е годы

​Необходимо доставить на Землю образцы грунта с планеты

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Человек сможет освоить Марс в ближайшие 20 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ИА ТАСС.

Помощник директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Томас Зурбукен отметил, что сроки полета зависят от бюджета NASA и от его партнеров.

Эксперт считает изучение планеты стратегически важной задачей: необходимо доставить на Землю образцы грунта из различных районов Марса. На сегодня имеются лишь несколько кусков метеоритов предположительно марсианского происхождения.

«Также необходимо разработать гораздо более быстрые ракеты и улучшить системы обеспечения жизнедеятельности. Они должны быть более надежными, поскольку мы не можем быстро отослать их в ремонт. Мы будем находиться в полном отрыве на протяжении нескольких лет», - подчеркнул он.