На улице Русской во Владивостоке ведется капитальный ремонт тепловой сети

Ремонтные работы теплотрассы начались также и на Партизанском проспекте

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

В приморской столице по заказу МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» ведется капитальный ремонт городских теплосетей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Вчера, 13 сентября, специалисты подрядной организации ведут замену старых труб теплоснабжения на новые в районе дома № 57 на улице Русской.

Как рассказали в МУПВ «ВПЭС», длина участка, подлежащего замене, – 425 метров. Теплосеть обеспечивает теплом и горячим водоснабжением объекты соцкультбыта (в том числе Владивостокскую клиническую больницу № 2) и один многоквартирный дом. Год постройки этой теплосети – 1975-й. За это время трубы значительно износились: на них многократно возникали порывы. Из-за чего ремонтно-восстановительным бригадам приходилось несколько раз в год в круглосуточном режиме заниматься устранением аварийных ситуаций.

В связи с этим администрация Владивостока приняла решение выполнить капитальную реконструкцию теплосети и благоустроить прилегающую к ней территорию.

Теплоэнергетики произвели здесь демонтаж старых труб теплоснабжения и приступили к укладке новых, с антикоррозийным покрытием. Параллельно этому ведется ремонт теплокамер. Работы сетевики проводят с применением современных и качественных материалов, позволяющих продлить срок службы сетей и снизить теплопотери.

Кроме этого объекта, ремонтные работы теплотрассы начались на Партизанском проспекте, а на Народном проспекте ремонт теплосети завершается. Уже совсем скоро микрорайоны, жителями которых являются свыше 20 тысяч горожан, будут обеспечены новыми сетями теплоснабжения.

Напомним, этим летом была капитально отремонтирована теплотрасса, проходящая от ул. 3-я Строительная, 19 до ул. Новожилова, 33. Теперь 22 жилых многоквартирных дома, госпиталь для ветеранов войн и Морской технологический колледж также обеспечены новыми качественными сетями для снабжения теплом и горячей водой.