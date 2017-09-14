Микроавтобус сбил пенсионерку во Владивостоке 12:44, 14 сентября Микроавтобус сбил пенсионерку во Владивостоке (Эксклюзив)
Любовь к курению в постели стала причиной серьезного пожара в Приморье 12:09, 14 сентября Любовь к курению в постели стала причиной серьезного пожара в Приморье
Групповой наркопритон «накрыли» во Владивостоке 11:45, 14 сентября Групповой наркопритон «накрыли» во Владивостоке (Фото)
Новостная лента
Сентябрь, 14 четверг
12:57
Игорь Пушкарев: Я никогда не злоупотреблял доверием граждан
12:56
В Приморье на вокзале задержали пьяного наркомана
12:44
Микроавтобус сбил пенсионерку во Владивостоке Эксклюзив
12:33
В Приморье изъяты три крупных партии опасных деликатесов
12:21
«Восток» из Владивостока стал лучшей юниорской командой России по спидвею
12:09
Любовь к курению в постели стала причиной серьезного пожара в Приморье
11:56
​В Приморье с рельсов сняли шестерых подростков
11:45
Групповой наркопритон «накрыли» во Владивостоке Фото
11:32
За сутки в Приморье потушили три пожара
11:20
Житель Приморья стал жертвой изобретательного соседа
11:07
На улице Русской во Владивостоке ведется капитальный ремонт тепловой сети
10:55
Автоледи на дорогом джипе сбила старушку возле ресторана во Владивостоке Эксклюзив
10:43
​Пенсионерка пострадала под колесами авто во дворе дома во Владивостоке Эксклюзив
10:30
В Приморье 5-летний малыш пострадал по вине пьяного автолюбителя Фото
10:18
Спасатели Приморья завершили поиск заблудившегося в лесу мужчины
10:09
Автомобиль такси перевернулся на крышу в центре Владивостока Фото
09:53
NASA: Человек полетит на Марс в 2030-е годы
09:42
Часть Владивостока останется без света сегодня, 14 сентября Адреса
09:32
Часть Владивостока останется без воды сегодня, 14 сентября Адреса
09:22
Три междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 14 сентября
09:10
Один авиарейс из Владивостока задерживается сегодня, 14 сентября
08:59
В Приморье сегодня ожидаются дожди и грозы
08:30
«Трилитон» помогает детям с онкологическими заболеваниями Фото
08:18
Во Владивостоке прошло заседание антинаркотической комиссии города
07:05
Гороскоп на 14 сентября
06:28
Делегация свободной экономической зоны из Пусана прибыла в свободный порт Владивосток для обмена опытом работы
05:13
Какие изменения ждут ДВФУ в ближайшие годы?
04:12
Во Владивостоке состоялась международная конференция EdCrunch
03:24
Во Владивостоке пройдет турнир по легкой атлетике
02:17
​Впервые на Дальнем Востоке начнут готовить профессиональных демографов
01:20
​ВЭФ стал событием мирового масштаба
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4199 (138) от 14 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Туристам обещают виртуализацию пространства
Кинофестиваль оценят с трех сторон
Свое вкуснее. Но дороже
На Светланской убирают рельсы
Под лопатку лучше не попадаться
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

На улице Русской во Владивостоке ведется капитальный ремонт тепловой сети

Ремонтные работы теплотрассы начались также и на Партизанском проспекте
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

В приморской столице по заказу МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» ведется капитальный ремонт городских теплосетей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Вчера, 13 сентября, специалисты подрядной организации ведут замену старых труб теплоснабжения на новые в районе дома № 57 на улице Русской.

Как рассказали в МУПВ «ВПЭС», длина участка, подлежащего замене, – 425 метров. Теплосеть обеспечивает теплом и горячим водоснабжением объекты соцкультбыта (в том числе Владивостокскую клиническую больницу № 2) и один многоквартирный дом. Год постройки этой теплосети – 1975-й. За это время трубы значительно износились: на них многократно возникали порывы. Из-за чего ремонтно-восстановительным бригадам приходилось несколько раз в год в круглосуточном режиме заниматься устранением аварийных ситуаций.

В связи с этим администрация Владивостока приняла решение выполнить капитальную реконструкцию теплосети и благоустроить прилегающую к ней территорию.

Теплоэнергетики произвели здесь демонтаж старых труб теплоснабжения и приступили к укладке новых, с антикоррозийным покрытием. Параллельно этому ведется ремонт теплокамер. Работы сетевики проводят с применением современных и качественных материалов, позволяющих продлить срок службы сетей и снизить теплопотери.

Кроме этого объекта, ремонтные работы теплотрассы начались на Партизанском проспекте, а на Народном проспекте ремонт теплосети завершается. Уже совсем скоро микрорайоны, жителями которых являются свыше 20 тысяч горожан, будут обеспечены новыми сетями теплоснабжения.

Напомним, этим летом была капитально отремонтирована теплотрасса, проходящая от ул. 3-я Строительная, 19 до ул. Новожилова, 33. Теперь 22 жилых многоквартирных дома, госпиталь для ветеранов войн и Морской технологический колледж также обеспечены новыми качественными сетями для снабжения теплом и горячей водой.

Похожие новости
NASA: Человек полетит на Марс в 2030-е годы
09:53, 14 сентября 2017 NASA: Человек полетит на Марс в 2030-е годы

​Необходимо доставить на Землю образцы грунта с планеты

Часть Владивостока останется без света сегодня, 14 сентября
09:42, 14 сентября 2017 Часть Владивостока останется без света сегодня, 14 сентября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Часть Владивостока останется без воды сегодня, 14 сентября
09:32, 14 сентября 2017 Часть Владивостока останется без воды сегодня, 14 сентября

Причина - ремонтные работы

Три междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 14 сентября
09:22, 14 сентября 2017 Три междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 14 сентября

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Один авиарейс из Владивостока задерживается сегодня, 14 сентября
09:10, 14 сентября 2017 Один авиарейс из Владивостока задерживается сегодня, 14 сентября

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения

В Приморье сегодня ожидаются дожди и грозы
08:59, 14 сентября 2017 В Приморье сегодня ожидаются дожди и грозы

Во второй половине дня Владивосток накроет дождь

«Трилитон» помогает детям с онкологическими заболеваниями
08:30, 14 сентября 2017 «Трилитон» помогает детям с онкологическими заболеваниями

В июне 2017 года «Трилитон» принял участие в благотворительном аукционе «Рисую! Мечтаю! Живу!»