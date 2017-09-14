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Общество

Во Владивостоке прошло заседание антинаркотической комиссии города

На заседании также рассмотрели вопрос наркопреступлений с участием несовершеннолетних
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Вчера, 13 сентября, в администрации Владивостока состоялось заседание городской антинаркотической комиссии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Провел заседание заместитель председателя комиссии, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства администрации города Игорь Козюра.

Члены комиссии, среди которых представители администрации города, УМВД России по Приморскому краю и Владивостоку, управления вневедомственной охраны города, ГУФСИН, краевого наркологического диспансера и другие специалисты обсудили профилактику наркомании среди обучающихся образовательных учреждений, меры по усилению контроля за осужденными в сфере незаконного оборота наркотиков либо в состоянии наркотического опьянения, а также причины совершения наркопреступлений с участием несовершеннолетних.

Во всех общеобразовательных учреждениях оформлены информационные стенды с материалами о влиянии вредных привычек на организм детей и подростков, а информация о телефонах доверия. В целях развития системы антинаркотической пропаганды, формирования у учащихся ценностей здорового образа жизни в образовательных учреждениях постоянно проходят антинаркотические акции и классные часы. Для большей эффективности профилактических акций привлекаются сотрудники правоохранительных органов, врачи-наркологи и волонтерские объединения», –рассказала главный специалист отдела дополнительного образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Ольга Безрук.

По второму вопросу представитель ГУФСИН России по Приморскому краю рассказал, что между их сотрудниками и УМВД России по Приморскому краю происходит взаимодействие и сотрудничество в сфере профилактики и предупреждения наркомании. Сотрудники УМВД по мере необходимости и в пределах своей компетенции оказывают содействие в проведении профилактических мероприятий в отношении осужденных, склонных к употреблению наркотиков. В случаях выявления фактов употребления наркотических средств без назначения врача составляются протоколы об административных правонарушениях. Ежеквартально проходят проверки осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и допускающие немедицинское потребление наркотических средств по месту жительства и по месту работы личным составом филиалов совместно с сотрудниками органов внутренних дел. Кроме того, среди лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, проводятся лекции и агитационные мероприятия.

На заседании также рассмотрели вопрос наркопреступлений с участием несовершеннолетних. Так, начальник управления по организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Владивостока Виктор Логачёв отметил, что особую тревогу вызывает тот факт, что подростки, замеченные в употреблении наркотиков или психотропных веществ, в большинстве своем являются учащимися учреждений среднего профессионального образования в возрасте 17-18 лет. В связи с этим органами системы профилактики Владивостокского городского округа было принято решение обратить особое внимание на эту категорию несовершеннолетних.

«В целом работа по профилактике употребления психоактивных веществ в подростковой среде осуществляется во взаимодействии со всеми органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе с краевым наркологическим диспансером, краевой детской психиатрической больницей и УМВД России по Владивостоку», –рассказал Виктор Логачёв.

Члены антинаркотической комиссии приняли к сведению информацию докладчиков и рекомендовали продолжить работу, направленную на предупреждение наркомании, популяризацию здорового образа жизни и профилактику правонарушений.

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