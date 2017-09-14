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Политика и экономика

Делегация свободной экономической зоны из Пусана прибыла в свободный порт Владивосток для обмена опытом работы

Константин Межонов подробно рассказал гостям о перспективах развития Владивостока в качестве свободного порта
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Вчера, 13 сентября, исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел протокольную встречу с делегацией свободной экономической зоны «Чинхэ» из Пусана (Республика Корея), которую возглавляет руководитель ее администрации Чжин Янг Хён, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Во встрече приняли участие начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир, начальник отдела международного протокола администрации города Виталий Ерёменко, а также исполнительный директор администрации СЭЗ «Чинхэ» Ха Чже Тэк, менеджер проекта «Чинхэ» Чон Хэ Ёнг и советник администрации порта Пусан Канг Сон Мин.

Константин Межонов приветствовал делегацию из Пусана и подчеркнул, что этот визит является подтверждением динамичного развития разносторонних побратимских отношений между нашими городами. Он напомнил, что в июле нынешнего года в рамках юбилея – 25-летия установления побратимских отношений между Владивостоком и Пусаном в столицу Приморья на судне «Ханнара» прибыла представительная делегация во главе с мэром Пусана Со Бёнг Су. С большим успехом в нашем городе тогда прошли мероприятия «Дня Пусана» - выступление Пусанского городского хора, фотосессия в корейских традиционных костюмах, дегустация корейской кухни, различные корейские национальные игры, фотовыставка, а также большой совместный концерт с участием Тихоокеанского симфонического оркестра. «У Владивостока, - отметил Константин Межонов, - 13 городов-побратимов. Но именно с Пусаном они – самые активные, близкие и продуктивные».

Константин Межонов подробно рассказал гостям о перспективах развития Владивостока в качестве свободного порта. Это комплексное освоение острова Русский, планы по возведению Владивостокской кольцевой автодороги и другие направления.

Чжин Янг Хён, со своей стороны, познакомил с деятельностью свободной экономической зоны Пусана, которая была образована уже 17 лет назад. Сегодня в ее составе – около 2 700 резидентов, среди которых более 13 крупных иностранных инвесторов. При этом он проявил большой интерес к проектам развития Владивостока, чтобы познакомить с ними потенциальных инвесторов из своей страны. «Владивосток, - подчеркнул Чжин Янг Хён, - занимает стратегически выгодное расположение, находясь в центре между Кореей, Китаем и Японией. Поэтому у него прекрасные перспективы в качестве дальнейшего развития как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Помимо посещения администрации Владивостока, в планах трехдневного визита делегации СЭЗ «Чинхэ» из Пусана также встречи и переговоры с представителями министерства и корпорации по развитию Дальнего Востока, группы ФЕСКО, знакомство с работой порта Зарубино и пограничного перехода Краскино – Хунчунь.

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