Российский рубль обыгрывает американский доллар

В настоящее время американская экономика оказалась под давлением природных катаклизмов и политической напряженности

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Глядя на последние политические события, происходящие в мире, а также на мировые катаклизмы, можно заметить шаткое положение доллара и правильность решения российских властей в вопросе обеспечения стабильности финансовой системы страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Так, после начала «ядерного скандала» с КНДР и ряда ураганов на территории США, доверие к американскому доллару в мире существенно упало. Вместе с тем, западные эксперты отметили резкий рост популярности золота как защитного актива.

Между тем, российские власти продолжают намеченный курс, пополняя резервы страны золотом. Очевидно, что для главы РФ Владимира Путина настал «золотой момент» на пути реализации давнего плана по глобальному отказу России от доллара.

Кстати, недавно американские эксперты высказывали опасения из-за того, что Москва может взять курс на отказ от доллара, что нанесет мощный удар по экономике США. Надо сказать, что их опасения оказались не напрасными. Есть все основания предполагать, что страны БРИКС уже приступили к реализации плана по постепенному отказу от доллара в качестве валюты для международных расчетов.

Напомним, что в настоящее время американская экономика оказалась под давлением природных катаклизмов и политической напряженности, что нанесло еще больший удар по доллару. В то же время в России наращивается импортозамещение, а курс на увеличение золотых резервов страны привел к тому, что рубль начал уверенно обыгрывать американский доллар на мировых рынках.