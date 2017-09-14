Как изменится Владивосток через пять лет? 18:00, 13 сентября Как изменится Владивосток через пять лет? (Фото)
На острове Русский найден труп 16:46, 13 сентября На острове Русский найден труп
Приморцы выкидывают из окон домов холодильники 16:23, 13 сентября Приморцы выкидывают из окон домов холодильники (Видео)
Новостная лента
Сентябрь, 14 четверг
00:57
Игорь Пушкарев: Поздравляю новоизбранных депутатов с победой!
00:07
Российский рубль обыгрывает американский доллар
Сентябрь, 13 среда
23:22
В России продолжают дешеветь набор важнейших продуктов питания
22:41
Во Владивостоке почтили память Владимира Арсеньева Фото
21:23
​Частый секс в зрелом возрасте не даст развиться слабоумию
20:06
Неизвестный сорвал золотую цепочку с шеи пенсионерки в Приморье
19:32
Эксперты рассказали всю правду о здоровье приморцев
19:04
Во Владивостоке успешно завершилась летняя оздоровительная кампания детей и подростков
18:20
В школах Владивостока делают «Перерыв на кино» Фото
18:00
Как изменится Владивосток через пять лет? Фото
17:45
За сутки в Приморье произошло 89 аварий
17:32
Населению Приморья расскажут как не заразиться гриппом
17:21
Во Владивостоке в ДТП пострадали три человека Эксклюзив
17:09
Владивостокцев приглашают на фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы»
16:58
В центре Владивостока начались работы по демонтажу трамвайных рельсов
16:49
Бабье лето придет во Владивосток в выходные дни
16:46
На острове Русский найден труп
16:35
По факту нанизанной на забор собаки полиция Приморья проводит проверку Эксклюзив
16:23
Приморцы выкидывают из окон домов холодильники Видео
16:22
В Приморье прошла школа-конференция по проблемам химии и биологии Фото
16:11
Нелегальный алкоголь доставлялся из Владикавказа во Владивосток
16:10
Завтра Приморье вновь накроет дождь
16:01
Двое приморцев попались на выращивании конопли
16:00
Шестилетняя девочка пострадала в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
15:47
По Находке бегает напуганный жеребенок Видео
15:40
79 сезон в Приморской филармонии открывается во Владивостоке
15:36
В Приморье обнаружен труп школьницы
15:34
15 - 23 сентября состоится ярмарка абонементов в Приморской филармонии
15:23
Школьница пострадала в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
15:13
Стали известны подробности массовой аварии во Владивостоке Эксклюзив
15:11
Несовершеннолетняя девочка попала под колеса автомобиля в Приморье
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4199 (138) от 14 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Туристам обещают виртуализацию пространства
Кинофестиваль оценят с трех сторон
Свое вкуснее. Но дороже
На Светланской убирают рельсы
Под лопатку лучше не попадаться
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Российский рубль обыгрывает американский доллар

В настоящее время американская экономика оказалась под давлением природных катаклизмов и политической напряженности
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Глядя на последние политические события, происходящие в мире, а также на мировые катаклизмы, можно заметить шаткое положение доллара и правильность решения российских властей в вопросе обеспечения стабильности финансовой системы страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 

Так, после начала «ядерного скандала» с КНДР и ряда ураганов на территории США, доверие к американскому доллару в мире существенно упало. Вместе с тем, западные эксперты отметили резкий рост популярности золота как защитного актива.

Между тем, российские власти продолжают намеченный курс, пополняя резервы страны золотом. Очевидно, что для главы РФ Владимира Путина настал «золотой момент» на пути реализации давнего плана по глобальному отказу России от доллара.

Кстати, недавно американские эксперты высказывали опасения из-за того, что Москва может взять курс на отказ от доллара, что нанесет мощный удар по экономике США. Надо сказать, что их опасения оказались не напрасными. Есть все основания предполагать, что страны БРИКС уже приступили к реализации плана по постепенному отказу от доллара в качестве валюты для международных расчетов.

Напомним, что в настоящее время американская экономика оказалась под давлением природных катаклизмов и политической напряженности, что нанесло еще больший удар по доллару. В то же время в России наращивается импортозамещение, а курс на увеличение золотых резервов страны привел к тому, что рубль начал уверенно обыгрывать американский доллар на мировых рынках.

Похожие новости
В России продолжают дешеветь набор важнейших продуктов питания
23:22, 13 сентября 2017 В России продолжают дешеветь набор важнейших продуктов питания

За последние два месяца наблюдается снижение более чем на 5%

В Приморском крае не понизят цены на свет
15:01, 13 сентября 2017 В Приморском крае не понизят цены на свет

​Уровень стоимости электроэнергии определен для пяти регионов ДФО

К концу года доллар достигнет 60 рублей
13:16, 13 сентября 2017 К концу года доллар достигнет 60 рублей

Курс валют на 13 сентября

​Приморье лидирует по количеству китайских инвестиций
09:20, 13 сентября 2017 ​Приморье лидирует по количеству китайских инвестиций

Провинция Хэйлунцзян отдала предпочтение экономике региона

В Приморье начнут выпускать витамины для коров и свиней
04:05, 13 сентября 2017 В Приморье начнут выпускать витамины для коров и свиней

Проект предполагает производить до 15 тысяч тонн продукции

Почти 8 млн россиян являются потенциальными банкротами
22:22, 12 сентября 2017 Почти 8 млн россиян являются потенциальными банкротами

К росту числа банкротов может привести резкое ухудшение экономической ситуации в стране

​Генеральный директор Соса-Cola HBC Россия: Дальний Восток – позитивная тенденция для инвестирования
16:58, 12 сентября 2017 ​Генеральный директор Соса-Cola HBC Россия: Дальний Восток – позитивная тенденция для инвестирования

Стефанос Вафеидис выступил на ВЭФ-2017