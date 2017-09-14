Во Владивостоке состоялась международная конференция EdCrunch

В форуме приняли участие более тысячи учителей и директоров школ

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Лучшие мировые практики работы со школьниками представлены на конференции EdCrunch в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Форум впервые проводился в регионе 9-10 сентября с участием свыше тысячи учителей и директоров образовательных учреждений.

- Миссия обновленного университета выходит за рамки традиционной подготовки высококлассных кадров. Привлекая новые интеллектуальные ресурсы и обогащая ими среду, ДВФУ стремится повысить качество школьного образования, чтобы талантливые дети раскрывали свой потенциал, - подчеркнул и.о. ректора вуза Никита Анисимов. - Кроме того, образование стало одной из ключевых тем на Восточном экономическом форуме, к ней приковано внимание на высшем уровне.

Участники конференции познакомились сиспользованием робототехники в обучении, интерактивными форматами уроков, игропрактиками, возможностями соцсетей и других IT-инструментов в работе с нынешним поколением школьников. В свою очередь, эксперты из России, Финляндии, Китая, Кореи отметили искреннее желание учителей обновить современную школу.

Среди итогов конференции - открытие бесплатного доступа для учителей к курсам повышения квалификации на базе проекта «Лекториум».