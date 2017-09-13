Как изменится Владивосток через пять лет? 18:00, 13 сентября Как изменится Владивосток через пять лет? (Фото)
На острове Русский найден труп 16:46, 13 сентября На острове Русский найден труп
Приморцы выкидывают из окон домов холодильники 16:23, 13 сентября Приморцы выкидывают из окон домов холодильники (Видео)
Новостная лента
Сентябрь, 14 четверг
00:56
Игорь Пушкарев: Поздравляю новоизбранных депутатов с победой!
00:07
Российский рубль обыгрывает американский доллар
Сентябрь, 13 среда
23:22
В России продолжают дешеветь набор важнейших продуктов питания
22:41
Во Владивостоке почтили память Владимира Арсеньева Фото
21:23
​Частый секс в зрелом возрасте не даст развиться слабоумию
20:06
Неизвестный сорвал золотую цепочку с шеи пенсионерки в Приморье
19:32
Эксперты рассказали всю правду о здоровье приморцев
19:04
Во Владивостоке успешно завершилась летняя оздоровительная кампания детей и подростков
18:20
В школах Владивостока делают «Перерыв на кино» Фото
18:00
Как изменится Владивосток через пять лет? Фото
17:45
За сутки в Приморье произошло 89 аварий
17:32
Населению Приморья расскажут как не заразиться гриппом
17:21
Во Владивостоке в ДТП пострадали три человека Эксклюзив
17:09
Владивостокцев приглашают на фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы»
16:58
В центре Владивостока начались работы по демонтажу трамвайных рельсов
16:49
Бабье лето придет во Владивосток в выходные дни
16:46
На острове Русский найден труп
16:35
По факту нанизанной на забор собаки полиция Приморья проводит проверку Эксклюзив
16:23
Приморцы выкидывают из окон домов холодильники Видео
16:22
В Приморье прошла школа-конференция по проблемам химии и биологии Фото
16:11
Нелегальный алкоголь доставлялся из Владикавказа во Владивосток
16:10
Завтра Приморье вновь накроет дождь
16:01
Двое приморцев попались на выращивании конопли
16:00
Шестилетняя девочка пострадала в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
15:47
По Находке бегает напуганный жеребенок Видео
15:40
79 сезон в Приморской филармонии открывается во Владивостоке
15:36
В Приморье обнаружен труп школьницы
15:34
15 - 23 сентября состоится ярмарка абонементов в Приморской филармонии
15:23
Школьница пострадала в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
15:13
Стали известны подробности массовой аварии во Владивостоке Эксклюзив
15:11
Несовершеннолетняя девочка попала под колеса автомобиля в Приморье
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4199 (138) от 14 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Туристам обещают виртуализацию пространства
Кинофестиваль оценят с трех сторон
Свое вкуснее. Но дороже
На Светланской убирают рельсы
Под лопатку лучше не попадаться
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Эксперты рассказали всю правду о здоровье приморцев

Поднять численность населения ДФО - одна из главнейших задач государства
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова в ходе сессии III Восточного экономического форума "Здравоохранение для людей. Что будет сделано?" рассказала об исследовании, проведенном экспертами ВШОУЗ по демографии Дальневосточного федерального округа, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Специалисты условно разделили ДФО на южные и северные регионы. К южным регионам отнесли Приморский и Хабаровский края, Амурскую и Сахалинскую области, а также Еврейскую автономную область; к северным - Чукотку, Якутию, Камчатскую и Магаданскую области.

Что касается южных регионов ДФО, их сравнили с Японией, Кореей, Монголией и тремя провинциями КНР (Хейлундзян, Цзилинь и Ляонин).

Приморье, как показало исследование ВШОУЗ, близко к средним параметрам по югу ДФО.

В Приморском крае ожидаемая продолжительность жизни на данный момент составляет 69,7 года (средняя по югу ДФО - 69,0 года); младенческая смертность - 6,6 случая на 1000 родившихся живыми (по югу ДФО - 6,3). Валовой региональный продукт по Приморью - 18,6 тыс.долл. (по югу ДФО - 19,0). Спиртного приморцы потребляют даже меньше среднего уровня по макрорегиону (11,6 литра на человека старше 15 лет - по сравнению со средним показателем в 14,0 литра), а вот курят немного больше (37% взрослых здесь курящие - в сравнении со средним показателем в 36%). Подушевые государственные расходы на здравоохранение в Приморье составляют 576 долларов (в среднем по югу ДФО - 624 доллара), а индекс эффективности системы здравоохранения здесь самый эффективный среди южных регионов российского Дальнего Востока (51,0; на втором месте - Амурская область - 37,0).

В целом на сегодня, ожидаемая продолжительность жизни в южных регионах ДФО - 69 лет - соответствует уровню Монголии и на 8 лет и более отстает от уровня северо-восточных провинций Китая (а также на 13-14 лет от уровня Кореи и Японии).

Младенческая смертность на юге ДФО в 1,5 раза ниже, чем в Китае в среднем, но в 2 с лишним раза выше, чем в Корее. И более чем в 3 раза выше, чем в Японии.

Валовой региональный продукт в южных регионах российского Дальнего Востока - 19тыс.долл., что выше Монголии (12,2), пров. Ляонин (18,8), Цзилинь (14,7) и Хейлундзян (11,3), но ниже показателей Южной Кореи (35,9) и Японии (41,5).

Спиртного южные дальневосточники пьют гораздо больше, чем их азиатские соседи (японцы - 7,2 литра спирта на человека, южные корейцы - 9,1 литра, монголы - 3,2 литра и северо-восточные китайцы - 5,8 литра). В расчет брались жители рассматриваемых регионов старше 15 лет. Показатель числа взрослых курящих людей в южных регионах ДФО (36%) тоже оказался более чем в 1,5 раза выше, чем в соседних странах АТР: 17% в Республике Корея, 18% в Японии, 25% в северо-восточных провинциях КНР.

Государство больше, чем на юге российского ДВ, тратит на своих граждан в Японии и Южной Корее (3 801 и 1 538 долларов соответственно). А вот подушевые госрасходы на здравоохранение ниже в Монголии и на северо-востоке Китая (313 и 408 долларов). А вот эффективность системы здравоохранения на юге Дальневосточного федерального округа - ниже, чем в странах-соседях по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

По оценке экспертов, на здоровье жителей юга российского Дальнего Востока в основном влияют показатель валового регионального продукта, образ жизни людей и состояние системы здравоохранения, а также (в меньшей степени) экология.

По расчетам экспертов, для выполнения задачи по улучшению демографии в ДФО необходимо к 2025 году снизить в макрорегионе потребление алкоголя на душу населения в 2 раза, а также повышать финансирование системы здравоохранения регионов ДФО на 10% (при среднем варианте - на 5%, при худшем из возможных вариантов - на 0% (остаются прежними в ценах 2016 года)), без учета инфляции:

Россияне захотят переезжать на Дальний Восток при условии, если медицина здесь будет качественнее и доступнее, образование и жилищные условия лучше, а руководство регионов станет внимательнее к своим людям, - отмечают эксперты. Также они отмечают, что приоритетами для дальневосточного здравоохранения теперь должны стать дети и мужчины, а также профилактика и лечение инфекционных болезней.

При всем этом, развитие здравоохранения - а значит, и повышение числа дальневосточников - невозможно без квалифицированных и хорошо оплачиваемых медицинских кадров.

Похожие новости
Во Владивостоке успешно завершилась летняя оздоровительная кампания детей и подростков
19:04, 13 сентября 2017 Во Владивостоке успешно завершилась летняя оздоровительная кампания детей и подростков

Чтобы сделать пребывание детей интересным и полезным, им подготовили насыщенную программу

Во Владивостоке в ДТП пострадали три человека
17:21, 13 сентября 2017 Во Владивостоке в ДТП пострадали три человека

Всего в столице Приморья зарегистрировано почти 200 нарушений ПДД

В центре Владивостока начались работы по демонтажу трамвайных рельсов
16:58, 13 сентября 2017 В центре Владивостока начались работы по демонтажу трамвайных рельсов

Все работы на Светланской решено разделить на три этапа

Бабье лето придет во Владивосток в выходные дни
16:49, 13 сентября 2017 Бабье лето придет во Владивосток в выходные дни

Осадков не ожидается

Завтра Приморье вновь накроет дождь
16:10, 13 сентября 2017 Завтра Приморье вновь накроет дождь

Над кроем будет смещаться высотный вихрь

Красотки со всей России соберутcя во Владивостоке
13:20, 13 сентября 2017 Красотки со всей России соберутcя во Владивостоке

Очный этап конкурса «Краса студенчества России» пройдет в Приморье

Участники ВЭФ прочитали лекции студентам ДВФУ
13:09, 13 сентября 2017 Участники ВЭФ прочитали лекции студентам ДВФУ

Самой ожидаемой стала встреча с министром образования и науки Ольгой Васильевой