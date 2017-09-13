Эксперты рассказали всю правду о здоровье приморцев

Поднять численность населения ДФО - одна из главнейших задач государства

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова в ходе сессии III Восточного экономического форума "Здравоохранение для людей. Что будет сделано?" рассказала об исследовании, проведенном экспертами ВШОУЗ по демографии Дальневосточного федерального округа, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Специалисты условно разделили ДФО на южные и северные регионы. К южным регионам отнесли Приморский и Хабаровский края, Амурскую и Сахалинскую области, а также Еврейскую автономную область; к северным - Чукотку, Якутию, Камчатскую и Магаданскую области.

Что касается южных регионов ДФО, их сравнили с Японией, Кореей, Монголией и тремя провинциями КНР (Хейлундзян, Цзилинь и Ляонин).

Приморье, как показало исследование ВШОУЗ, близко к средним параметрам по югу ДФО.

В Приморском крае ожидаемая продолжительность жизни на данный момент составляет 69,7 года (средняя по югу ДФО - 69,0 года); младенческая смертность - 6,6 случая на 1000 родившихся живыми (по югу ДФО - 6,3). Валовой региональный продукт по Приморью - 18,6 тыс.долл. (по югу ДФО - 19,0). Спиртного приморцы потребляют даже меньше среднего уровня по макрорегиону (11,6 литра на человека старше 15 лет - по сравнению со средним показателем в 14,0 литра), а вот курят немного больше (37% взрослых здесь курящие - в сравнении со средним показателем в 36%). Подушевые государственные расходы на здравоохранение в Приморье составляют 576 долларов (в среднем по югу ДФО - 624 доллара), а индекс эффективности системы здравоохранения здесь самый эффективный среди южных регионов российского Дальнего Востока (51,0; на втором месте - Амурская область - 37,0).

В целом на сегодня, ожидаемая продолжительность жизни в южных регионах ДФО - 69 лет - соответствует уровню Монголии и на 8 лет и более отстает от уровня северо-восточных провинций Китая (а также на 13-14 лет от уровня Кореи и Японии).

Младенческая смертность на юге ДФО в 1,5 раза ниже, чем в Китае в среднем, но в 2 с лишним раза выше, чем в Корее. И более чем в 3 раза выше, чем в Японии.

Валовой региональный продукт в южных регионах российского Дальнего Востока - 19тыс.долл., что выше Монголии (12,2), пров. Ляонин (18,8), Цзилинь (14,7) и Хейлундзян (11,3), но ниже показателей Южной Кореи (35,9) и Японии (41,5).

Спиртного южные дальневосточники пьют гораздо больше, чем их азиатские соседи (японцы - 7,2 литра спирта на человека, южные корейцы - 9,1 литра, монголы - 3,2 литра и северо-восточные китайцы - 5,8 литра). В расчет брались жители рассматриваемых регионов старше 15 лет. Показатель числа взрослых курящих людей в южных регионах ДФО (36%) тоже оказался более чем в 1,5 раза выше, чем в соседних странах АТР: 17% в Республике Корея, 18% в Японии, 25% в северо-восточных провинциях КНР.

Государство больше, чем на юге российского ДВ, тратит на своих граждан в Японии и Южной Корее (3 801 и 1 538 долларов соответственно). А вот подушевые госрасходы на здравоохранение ниже в Монголии и на северо-востоке Китая (313 и 408 долларов). А вот эффективность системы здравоохранения на юге Дальневосточного федерального округа - ниже, чем в странах-соседях по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

По оценке экспертов, на здоровье жителей юга российского Дальнего Востока в основном влияют показатель валового регионального продукта, образ жизни людей и состояние системы здравоохранения, а также (в меньшей степени) экология.

По расчетам экспертов, для выполнения задачи по улучшению демографии в ДФО необходимо к 2025 году снизить в макрорегионе потребление алкоголя на душу населения в 2 раза, а также повышать финансирование системы здравоохранения регионов ДФО на 10% (при среднем варианте - на 5%, при худшем из возможных вариантов - на 0% (остаются прежними в ценах 2016 года)), без учета инфляции:

Россияне захотят переезжать на Дальний Восток при условии, если медицина здесь будет качественнее и доступнее, образование и жилищные условия лучше, а руководство регионов станет внимательнее к своим людям, - отмечают эксперты. Также они отмечают, что приоритетами для дальневосточного здравоохранения теперь должны стать дети и мужчины, а также профилактика и лечение инфекционных болезней.

При всем этом, развитие здравоохранения - а значит, и повышение числа дальневосточников - невозможно без квалифицированных и хорошо оплачиваемых медицинских кадров.