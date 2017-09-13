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Фоторепортажи

В Приморье прошла школа-конференция по проблемам химии и биологии

В Приморье учёные ответили на актуальные вопросы
Фото: Елена Кищик, РИА VladNews Фото: Елена Кищик, РИА VladNews
Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье прошла XVI Всероссийская молодёжная школа-конференция памяти Виктора Васьковского, посвящённая актуальным проблемам химии и биологии, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Морская экспериментальная станция (МЭС), которая является структурным подразделением Института ТИБОХ ДВО РАН и предназначена для проведения биологических и химических исследований, в рамках школы-конференции собрала учёных из множества городов России и не только. Делегаты из Москвы, Нижнего Новгорода, Владивостока, Благовещенска, Тольятти, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, и даже Стокгольма на протяжении шесть дней выступали с докладами и обменивались опытом.

В конференции принял участие доктор биологических наук академик Недоспасов Сергей Артурович. Научный руководитель лаборатории экспериментальной иммунологии, один из 100 самых цитируемых российских учёных. Он провел лекцию о тенденциях в биомедицине будущего и ответил на несколько вопросов о стимулировании иммунитета различными биодобавками. «Это, действительно, сложный вопрос, – считает Сергей Артурович. – В каком-то случае это возможно. Но сколько из этих препаратов научно доказаны? Что касается БАДов, то они, как правило, не стандартизированы. Они изготовлены из живого. Например, водоросли. Сегодня одна погода, завтра другая и они уже имеют другой состав.

Представьте, что вы приготовили компот, и этот компот в каких-то условиях был лучше. Но вы снова приготовили его через год, а условия уже изменились. Вот лекарства тем и отличаются от БАДов, что в мы точно знаем, как они действуют.

Сейчас в цивилизованных странах не может быть лекарства, у которого не известна структура того вещества, которое является действующим фактором. Но, разумеется, в истории медицины было множество лекарств, которые применялись, а люди в силу отсутствия научных знаний не знали, как они действуют».

Так же в рамках школы с докладом выступил доктор биологических наук Попов Сергей Владимирович. Он рассказал о регуляция аппетита, о проблемах питания, на которое влияют многочисленные раздражители, формирующие состояние голода и аппетита.

Участники школы-конференции посетили увлекательную гидробиологическую экскурсию, которую для них провёл профессор Анатолий Леонидович Дроздов. Он подробно описал и представил различных иглокожих – голотурий, морских ежей, звёзд.

Бородин Евгений Александрович, профессор из Амурской государственной медицинской академии, посетил биостанцию уже шестой раз. «Я всегда привожу с собой студентов, – рассказал Евгений Александрович. – Они занимаются новой наукой – биоинформатикой. Это использование персональных компьютеров, соответствующего программного обеспечения для решения чисто медико-биологических задач. Студенты смоделировали трёхмерную структуру белков нервной такни, которые имеют отношение в развитии заболеваний нервной системы. На школе они участвуют в постерной секции».

В этом году конференция была посвящена памяти Виктор Евгеньевич Васьковского, члена-корреспондента РАН, заслуженного деятеля науки России, одного из крупнейших в мире специалистов в области биохимии липидов, который был организатором молодежных школ-конференций с 1997 по 2014 годы. И в завершении работы конференции, всеобщим голосованием было принято решение присвоить ей имя её создателя выдающегося ученого Виктора Васьковского.

Автор фоторепортажа: Елена Кищик, РИА VladNews

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