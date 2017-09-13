Завтра Приморье вновь накроет дождь

Над кроем будет смещаться высотный вихрь

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 сентября, погоду по-прежнему определяют фронтальные разделы, местами пройдут кратковременные дожди. Максимальные температуры +18…+24 °С, на северо-востоке +12…+17 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

За фронтом придет порция холодного воздуха и температурный фон понизится. Ночь станет холоднее предыдущей на 2–5 градусов. Завтра днем над Приморьем будет смещаться высотный вихрь. Он обусловит на большей части края облачную, временами с дождем погоду. Максимальная температура +12…+20 °С.

Во Владивостоке сегодня и ближайшей ночью небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, максимальная температура воздуха сегодня составит +18…+21 °С, ночью +10…+12 °С. Завтра днем облачность увеличится до значительной, в конце дня возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Температура воздуха +17…+19 °С.