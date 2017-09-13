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Двое приморцев попались на выращивании конопли

По данному факту возбуждены уголовные дела
Фото: 25.мвд.рф Фото: 25.мвд.рф
Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-профилактической операции «Мак-2017 в окрестностях поселка Приморский обнаружены участки произрастания маньчжурской конопли с признаками культивирования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Сотрудники полиции скосили и отправили на экспертизу более 3200 кустов с двух самостоятельных плантаций. В результате исследования установлено, что изъятое является наркосодержащим растением, содержащим тетрагидроканнабинол.

Подозреваемые в незаконном культивировании наркосодержащих растений задержаны. Ими оказались двое жителей поселка Барабаш в возрасте 35 и 37 лет. Задержанные пояснили, что выращивали коноплю для собственного употребления.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере».

Злоумышленникам грозит лишение свободы до 8 лет.

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