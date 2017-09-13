Во Владивостоке в ДТП пострадали три человека

Всего в столице Приморья зарегистрировано почти 200 нарушений ПДД

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 83 ДТП, 46 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 15 аварий обошлись составлением европротоколов. В трех ДТП пострадали три человека.

За сутки сотрудники ДПС остановили 2 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 7 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 7 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили 6 любителей превысить скорость. Остановлено 7 автомобилей, выехавших на полосу встречного движения.

15 водителей наказаны за не предоставление преимущества пешеходам, а 39 пешеходов - за переход дороги в неположенном месте.

В отношении 7 таксистов и 2 злостных неплательщиков штрафов ГИБДД составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушили 40 автомобилистов. На штраф-стоянку поставлено 40 авто.

Всего во вторник, 11 сентября, в приморской столице зарегистрировано 172 нарушения ПДД.