Шестилетняя девочка пострадала в ДТП во Владивостоке

За рулем авто находилась мама малышки

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Шестилетняя девочка пострадала в ДТП на острове Русский во Владивостоке. За рулем автомобиля Suzuki Swift находилась мама малышки; она тоже получила травмы.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение произошло в вечернее время в районе дома № 16"а" по улице Бархатной. Автомобиль Suzuki Swift двигался со стороны улицы Катерной в сторону поселка Аякс. По предварительным данным, находившаяся за рулем легковушки автоледи не выдержала безопасную дистанцию с двигавшимся впереди автомобилем марки УАЗ.

Женщина получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы левой руки иноги, а ее 6-летняя дочка - черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Ребенок находился в автокресле. Обе потерпевших направлены на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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