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Культура

Во Владивостоке почтили память Владимира Арсеньева

Собравшиеся вспомнили выдающиеся заслуги Владимира Клавдиевича
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

10 сентября исполнилось 145 лет со дня рождения выдающегося путешественника, исследователя Дальнего Востока, географа, этнографа и писателя Владимира Арсеньева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В минувший вторник, 12 сентября, десятки владивостокцев собрались у могилы Владимира Арсеньева на Морском кладбище Владивостока, чтобы в очередной раз отдать дань памяти выдающемуся человеку. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города Владивостока Игорь Ткаченко, председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества Алексей Буяков, представители музея имени В.К. Арсеньева, ученые, исследователи и общественность.

Собравшиеся вспомнили выдающиеся заслуги Владимира Клавдиевича в исследовании дальневосточных земель, его труды, многочисленные книги и публикации. Было также отмечено, что сейчас во Владивостоке проводится ряд мероприятий, посвященных 145-летию со дня рождения Арсеньева. Это и научная конференция «Арсеньевские чтения. Личность. Окружение. Наследие», которая пройдет с 26 по 29 сентября, и выставка в музее Арсеньева «В поисках страны Удэхе», которая откроется 25 сентября, и ряд других мероприятий.

Завершилось памятное мероприятие возложением цветов к могиле Владимира Арсеньева.

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