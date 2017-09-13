79 сезон в Приморской филармонии открывается во Владивостоке

Балы, красавицы, лакеи, офицеры... В то время, когда Вальс, полный романтики и красоты занимал мысли и сердца, столицей европейской моды и светских развлечений считалась Вена, законодателем музыкальных вкусов был композитор Иоганн Штраус. Сочиненные И. Штраусом Вальсы, Польки музыка из оперетт звучали на каждом балу, торжественном рауте, а мелодии его творений заучивались наизусть.... Традиции венских балов не только сохранились за 150 лет, но и стали главным танцевальным европейским событием. Ежегодно в Вене проходит более 450 карнавальных балов, при этом, такт в три четверти дополняется современными ритмами, предлагая танцевальное развлечение на любой вкус.
Настоящий Венский бал 15 сентября в честь открытия
79го филармонического сезона даст Тихоокеанский симфонический оркестр. Зритель
сможет окунуться в атмосферу XIX века - во времена, когда мужчины носили фраки,
а женщины обмахивали себя веерами. Изящное кружение вальса и изысканность
польки – все это в преддверии программы в фойе большого зала представят публике
артисты спортивного бального танца «FlashDance», а в программе концерта в
исполнении оркестра и солистов филармонии позвучат знаменитые произведения
Короля венского Вальса!
Большой зал, 18:30
Купить билет - https://www.vl.ru/…/58346/Iogann-Shtraus-priglashaet-na-bal/