79 сезон в Приморской филармонии открывается во Владивостоке

Зритель сможет окунуться в атмосферу XIX века

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Балы, красавицы, лакеи, офицеры... В то время, когда Вальс, полный романтики и красоты занимал мысли и сердца, столицей европейской моды и светских развлечений считалась Вена, законодателем музыкальных вкусов был композитор Иоганн Штраус. Сочиненные И. Штраусом Вальсы, Польки музыка из оперетт звучали на каждом балу, торжественном рауте, а мелодии его творений заучивались наизусть.... Традиции венских балов не только сохранились за 150 лет, но и стали главным танцевальным европейским событием. Ежегодно в Вене проходит более 450 карнавальных балов, при этом, такт в три четверти дополняется современными ритмами, предлагая танцевальное развлечение на любой вкус.

Настоящий Венский бал 15 сентября в честь открытия 79го филармонического сезона даст Тихоокеанский симфонический оркестр. Зритель сможет окунуться в атмосферу XIX века - во времена, когда мужчины носили фраки, а женщины обмахивали себя веерами. Изящное кружение вальса и изысканность польки – все это в преддверии программы в фойе большого зала представят публике артисты спортивного бального танца «FlashDance», а в программе концерта в исполнении оркестра и солистов филармонии позвучат знаменитые произведения Короля венского Вальса!

Большой зал, 18:30



Купить билет - https://www.vl.ru/…/58346/Iogann-Shtraus-priglashaet-na-bal/