​Частый секс в зрелом возрасте не даст развиться слабоумию

Ученые протестировали 73 человек в возрасте от 50 до 83 лет

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Великобританские ученые выяснили, что частый секс в зрелом возрасте поможет сохранить молодость и препятствует появлению старческого слабоумия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Lenta.ru.

К такому выводу пришли специалисты из Университета Ковентри и Оксфордского университета на основании исследования 73 человек в возрасте от 50 до 83 лет.

Вначале с ними провели опрос, где они указали, как часто занимались сексом в течение последнего года. Следующие вопросы респондентам были заданы о состоянии их здоровья и образе жизни. Напоследок испытуемым было необходимо пройти тестирование: за минуту нужно было назвать как можно больше животных или слов на заданную букву и перерисовать рисунок на память.

По итогам исследования люди, которые часто занимались сексом, показали наилучшие результаты.

Эксперты надеются, что последующие исследования помогут больше узнать о связи сексуальной активности с мозгом.