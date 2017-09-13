В Приморье обнаружен труп школьницы

Следствие проводит проверку

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье обнаружен труп 14-летней девочки, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в Уссурийске. Как сообщила корреспонденту РИА VladNews старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская, тело ребенка было обнаружено 10 сентября в заброшенном здании.

"Признаков насильственной смерти не обнаружено. Следственный комитет организовал проверку и направил тело ребенка на судмедэкспертизу", - сообщает собеседник агентства.

Между тем в социальных сетях появляются версии, что смерть ребенка наступила в результате отравления газом.

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