Столкновение двух авто произошло из-за нежелания одного из водителей уступить дорогу

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

8-летняя школьница пострадала в ДТП во Владивостоке: девочка получила сотрясение мозга, направлена на амбулаторное лечение. За рулем авто Nissan Lafesta был ее отец.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение двух авто произошло около 21:20 в районе дома №91 по улице Бородинской. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Toyota Passo во время движения со стороны улицы Анны Щетининой в сторону Выселковой при повороте налево на регулируемом перекрестке (светофор работал в режиме желтого мигающего света) не предоставил преимущество универсалу Nissan Lafesta (за рулем был 36-летний мужчина).

Известно, что ребенок находился на заднем сиденье и был, в соответствии с Правилами дорожного движения, пристегнут ремнями безопасности.

Детали ДТП выясняются.

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