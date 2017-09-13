Несовершеннолетняя девочка попала под колеса автомобиля в Приморье

По данному факту проводится проверка

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП, в результате которого пострадал пешеход, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что автомобиль Toyota Altezza под управлением 33-летнего водителя с 15-летним стажем управления автотранспортом совершил наезд на пешехода. 15-летняя девочка перебегала проезжую часть в нескольких метрах от оборудованного пешеходного перехода. В результате удара несовершеннолетняя получила травмы головы и живота, ей потребовалась госпитализация.

По данному факту проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.