Во Владивостоке успешно завершилась летняя оздоровительная кампания детей и подростков

Чтобы сделать пребывание детей интересным и полезным, им подготовили насыщенную программу

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Оздоровительная кампания школьников успешно завершилась во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Её итоги обсудили в администрации города сегодня, 13 сентября, на очередном заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Владивостока.

Напомним, отдых, оздоровление и занятость школьников во время каникул ежегодно организуется в рамках программы «Развитие образования города Владивостока» на 2014 – 2018 годы, разработанной по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва.

В течение лета на базе 93 школ и учреждений дополнительного образования работали три смены пришкольных лагерей. В них отдохнули 9666 ребят 1-7 классов.

Чтобы сделать пребывание детей интересным и полезным, им подготовили насыщенную программу. Творческие, познавательные и спортивно-оздоровительные мероприятия проводились ежедневно. Школьники участвовали в викторинах, эстафетах, конкурсах, концертах и соревнованиях.

Каждая смена длилась 21 календарный день. Для детей были предусмотрены завтрак, обед и полдник. Посещение такого лагеря – бесплатное.

155 ремонтных бригад были организованы летом в школах Владивостока. 2 000 школьников трудились здесь на благо школ и зарабатывали на карманные расходы. Ребята убирали и благоустраивали пришкольную территорию, поливали клумбы, работали в школьных библиотеках. Смена длилась две недели с выходными по субботам и воскресеньям, работали ребята по четыре часа в день – с 9 до 13 часов. За две недели работы в рембригаде каждый школьник получил около 3 тысяч рублей.

Также была организована работа разновозрастных отрядов, где задействовали более 700 учащихся. Все они совершили походы по Приморью. Еще несколько десятков детей обучались на базе ТОФ плаванию в шлюпках.

Кроме того, школьники отдыхали и поправляли здоровье в спортивных и профильных лагерях. Было организовано 38 смен, в которых отдохнули 1046 детей.

Несколько летних профильных смен для активных и талантливых старшеклассников организовало управление по делам молодёжи администрации Владивостока. Такая работа проводится в городе уже восьмой год подряд. Смена длится 14 дней, отдых подростки совмещают с полезными тренингами, обучением навыкам формирования команды, развитием лидерских качеств и ответственной социальной позиции молодежи. Путёвки участникам смен выдаются бесплатно.

Кроме того, в муниципальных библиотеках и школах искусств в течение всего лета проходили творческие мастер-классы, познавательные и игровые мероприятия. Всего за лето состоялось 556 мероприятий с участием 10 тысяч школьников.

Особое внимание уделялось детям, находящимся на профилактическом учёте. Эти ребята работали в рембригадах, посещали культурно-массовые и спортивные мероприятия.

338 школьников участвовали в международных конкурсах и фестивалях. Например, в танцевальных фестивалях Малайзии и Республики Корея, молодежных фестивалях Акиты и Ниигаты (Япония).