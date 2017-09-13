Как изменится Владивосток через пять лет? 18:00, 13 сентября Как изменится Владивосток через пять лет? (Фото)
На острове Русский найден труп 16:46, 13 сентября На острове Русский найден труп
Приморцы выкидывают из окон домов холодильники 16:23, 13 сентября Приморцы выкидывают из окон домов холодильники (Видео)
Новостная лента
Сентябрь, 14 четверг
00:57
Игорь Пушкарев: Поздравляю новоизбранных депутатов с победой!
00:07
Российский рубль обыгрывает американский доллар
Сентябрь, 13 среда
23:22
В России продолжают дешеветь набор важнейших продуктов питания
22:41
Во Владивостоке почтили память Владимира Арсеньева Фото
21:23
​Частый секс в зрелом возрасте не даст развиться слабоумию
20:06
Неизвестный сорвал золотую цепочку с шеи пенсионерки в Приморье
19:32
Эксперты рассказали всю правду о здоровье приморцев
19:04
Во Владивостоке успешно завершилась летняя оздоровительная кампания детей и подростков
18:20
В школах Владивостока делают «Перерыв на кино» Фото
18:00
Как изменится Владивосток через пять лет? Фото
17:45
За сутки в Приморье произошло 89 аварий
17:32
Населению Приморья расскажут как не заразиться гриппом
17:21
Во Владивостоке в ДТП пострадали три человека Эксклюзив
17:09
Владивостокцев приглашают на фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы»
16:58
В центре Владивостока начались работы по демонтажу трамвайных рельсов
16:49
Бабье лето придет во Владивосток в выходные дни
16:46
На острове Русский найден труп
16:35
По факту нанизанной на забор собаки полиция Приморья проводит проверку Эксклюзив
16:23
Приморцы выкидывают из окон домов холодильники Видео
16:22
В Приморье прошла школа-конференция по проблемам химии и биологии Фото
16:11
Нелегальный алкоголь доставлялся из Владикавказа во Владивосток
16:10
Завтра Приморье вновь накроет дождь
16:01
Двое приморцев попались на выращивании конопли
16:00
Шестилетняя девочка пострадала в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
15:47
По Находке бегает напуганный жеребенок Видео
15:40
79 сезон в Приморской филармонии открывается во Владивостоке
15:36
В Приморье обнаружен труп школьницы
15:34
15 - 23 сентября состоится ярмарка абонементов в Приморской филармонии
15:23
Школьница пострадала в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
15:13
Стали известны подробности массовой аварии во Владивостоке Эксклюзив
15:11
Несовершеннолетняя девочка попала под колеса автомобиля в Приморье
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4199 (138) от 14 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Туристам обещают виртуализацию пространства
Кинофестиваль оценят с трех сторон
Свое вкуснее. Но дороже
На Светланской убирают рельсы
Под лопатку лучше не попадаться
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Во Владивостоке успешно завершилась летняя оздоровительная кампания детей и подростков

Чтобы сделать пребывание детей интересным и полезным, им подготовили насыщенную программу
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Оздоровительная кампания школьников успешно завершилась во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Её итоги обсудили в администрации города сегодня, 13 сентября, на очередном заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Владивостока.

Напомним, отдых, оздоровление и занятость школьников во время каникул ежегодно организуется в рамках программы «Развитие образования города Владивостока» на 2014 – 2018 годы, разработанной по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва.

В течение лета на базе 93 школ и учреждений дополнительного образования работали три смены пришкольных лагерей. В них отдохнули 9666 ребят 1-7 классов.

Чтобы сделать пребывание детей интересным и полезным, им подготовили насыщенную программу. Творческие, познавательные и спортивно-оздоровительные мероприятия проводились ежедневно. Школьники участвовали в викторинах, эстафетах, конкурсах, концертах и соревнованиях.

Каждая смена длилась 21 календарный день. Для детей были предусмотрены завтрак, обед и полдник. Посещение такого лагеря – бесплатное.

155 ремонтных бригад были организованы летом в школах Владивостока. 2 000 школьников трудились здесь на благо школ и зарабатывали на карманные расходы. Ребята убирали и благоустраивали пришкольную территорию, поливали клумбы, работали в школьных библиотеках. Смена длилась две недели с выходными по субботам и воскресеньям, работали ребята по четыре часа в день – с 9 до 13 часов. За две недели работы в рембригаде каждый школьник получил около 3 тысяч рублей.

Также была организована работа разновозрастных отрядов, где задействовали более 700 учащихся. Все они совершили походы по Приморью. Еще несколько десятков детей обучались на базе ТОФ плаванию в шлюпках.

Кроме того, школьники отдыхали и поправляли здоровье в спортивных и профильных лагерях. Было организовано 38 смен, в которых отдохнули 1046 детей.

Несколько летних профильных смен для активных и талантливых старшеклассников организовало управление по делам молодёжи администрации Владивостока. Такая работа проводится в городе уже восьмой год подряд. Смена длится 14 дней, отдых подростки совмещают с полезными тренингами, обучением навыкам формирования команды, развитием лидерских качеств и ответственной социальной позиции молодежи. Путёвки участникам смен выдаются бесплатно.

Кроме того, в муниципальных библиотеках и школах искусств в течение всего лета проходили творческие мастер-классы, познавательные и игровые мероприятия. Всего за лето состоялось 556 мероприятий с участием 10 тысяч школьников.

Особое внимание уделялось детям, находящимся на профилактическом учёте. Эти ребята работали в рембригадах, посещали культурно-массовые и спортивные мероприятия.

338 школьников участвовали в международных конкурсах и фестивалях. Например, в танцевальных фестивалях Малайзии и Республики Корея, молодежных фестивалях Акиты и Ниигаты (Япония).

Похожие новости
Во Владивостоке в ДТП пострадали три человека
17:21, 13 сентября 2017 Во Владивостоке в ДТП пострадали три человека

Всего в столице Приморья зарегистрировано почти 200 нарушений ПДД

В центре Владивостока начались работы по демонтажу трамвайных рельсов
16:58, 13 сентября 2017 В центре Владивостока начались работы по демонтажу трамвайных рельсов

Все работы на Светланской решено разделить на три этапа

Бабье лето придет во Владивосток в выходные дни
16:49, 13 сентября 2017 Бабье лето придет во Владивосток в выходные дни

Осадков не ожидается

Завтра Приморье вновь накроет дождь
16:10, 13 сентября 2017 Завтра Приморье вновь накроет дождь

Над кроем будет смещаться высотный вихрь

Красотки со всей России соберутcя во Владивостоке
13:20, 13 сентября 2017 Красотки со всей России соберутcя во Владивостоке

Очный этап конкурса «Краса студенчества России» пройдет в Приморье

Участники ВЭФ прочитали лекции студентам ДВФУ
13:09, 13 сентября 2017 Участники ВЭФ прочитали лекции студентам ДВФУ

Самой ожидаемой стала встреча с министром образования и науки Ольгой Васильевой

Борис Кубай: Бабье лето к нам ещё вернется
12:57, 13 сентября 2017 Борис Кубай: Бабье лето к нам ещё вернется

Начальник Примгидромета прокомментировал надвигающийся на Китай тайфун