Авария собрала пять видов автомобилей: микрогрузовик, микроавтобус, универсал, малолитражку и джип

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Стали известны подробности массовой аварии во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение произошло в понедельник, в 15:35 - в районе дома №26 по улице Бородинской.

Микрогрузовик марки Nissan Diesel под управлением гражданина 1986 года рождения во время движения со стороны улицы Днепровской в сторону Русской, по предварительным данным, не справился с управлением. Грузовик столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Nissan Note. Автомобиль Nissan Note по инерции откинуло на поворачивающий направо микроавтобус Toyota Hiace Regius, а Nissan Diesel въехал в стоящие универсал Toyota Corolla Fielder и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Травмы получил водитель малолитражки: 32-летний мужчина, ехавший за рулем Nissan Note получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому лба. Направлен на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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