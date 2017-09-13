В школах Владивостока делают «Перерыв на кино»

Первыми зрителями фестиваля стали пятиклассники школы № 77

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

В школах Владивостока стартовал всероссийский кинофестиваль «Перерыв на кино», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Короткометражные фильмы, приуроченные к 76-й годовщине с начала блокады Ленинграда и снятые молодыми независимыми режиссёрами, любителями и студентами киновузов, демонстрируют на уроках истории. Кинопоказы продлятся до 15 сентября.

Организаторами кинофестиваля выступают Фонд социальной поддержки населения «Мост поколений» и волонтеры молодёжного проекта по сохранению памяти о Великой Отечественной войне «Перерыв на войну». Во Владивостоке показы проходят при поддержке МКУ «Молодежный ресурсный центр». В программу кинофестиваля входят короткометражные художественные ленты «Концерт», «Дар», «Воробушек» и «Дневник памяти».

Первыми зрителями фестиваля стали пятиклассники школы № 77. Прежде чем начать кинопросмотр, специалисты МРЦ рассказали ребятам о событиях Великой Отечественной войны, в том числе о блокаде Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года и длилась до 27 января 1944 года.

«Мне очень понравились фильмы, – поделилась впечатлением после просмотра ученица 5 класса школы № 77 Ксения Солодова. – Особенно «Дневник памяти». Он снят по записям дневника Тани Савичевой, которая во время блокады потеряла всю семью».

Как отметили организаторы, кинофестиваль проходит в 60 городах России. Его планируют повторить, но уже с другими кинолентами в декабре этого года и в мае 2018-го.