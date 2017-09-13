Населению Приморья расскажут как не заразиться гриппом

Распространяются памятки и оформляются стенды для просвещения людей

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Жителей Приморья начали просвещать о профилактике гриппа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Центра гигиены и эпидемиологии региона.

Оформлены информстенды, распространяются памятки, а в каждой поликлинике можно пройти осмотр терапевта и сделать прививку от вируса.

В приказе «Об утверждении плана иммунизации против гриппа в Приморском крае и мероприятиях по предупреждению эпидемического распространения ОРВИ и гриппа» говорится о приобретении вакцин против гриппа, принятии мер по соблюдению условий и сроков их хранения, проведение подготовки лечебно-профилактических организаций к приему больных ОРВИ и гриппом, создание резерва лечебных, профилактических препаратов и дезинфекционных средств. Также в приказе установлен срок и порядок проведения иммунизации населения.

Отметим, что в регион поступили 285 000 доз вакцин Совигрипп для иммунизации взрослых и 114 510 - для детей. По последним данным от болезни привиты 4,8 % населения Приморья.