Бразильские ученые: Волосы растут из-за недоедания

Специалисты провели полугодовое исследование над грызунами

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Ученые из Южной Америки обнаружили, что недоедание вызывает рост волос, сообщает РИА VladNews со ссылкой на интернет-портал Eg.ru.

Бразильские ученые 6 месяцев наблюдали за мышами, которых поделили на две группы: первую кормили обычными порциями, а подопытные из второй группы были ограничены в пище.

За полгода мыши, получающие чуть больше половины от обычной порции, похудели почти в два раза, у них увеличилась толщина кожного покрова, плотность и длина волос. Также под кожей выросла длина кровеносных сосудов грызунов.

Специалисты считают, что грызуны адаптировались к новому режиму питания и рост волос произошел за счет меньшей потери тепла для поддержания постоянной температуры тела.

Ученые полагают, что полученные результаты исследования также могут характеризовать и человека.