Вероника Скворцова: 70% смертей дальневосточников младше 35 лет напрямую связаны с алкоголем

Глава Минздрава рассказала о перспективах здравоохранения в ДФО

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Глава Минздрава рассказала о перспективах здравоохранения в Дальневосточном федеральном округе в ходе сессии III Восточного экономического форума "Здравоохранение для людей. Что будет сделано?", сообщает корреспондент РИА VladNews.

- Важнейшим приоритетом развития российского здравоохранения является участие в четвертой технологической революции и развитие биомедицины, - заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. - На сегодня все 85 регионов в той или иной мере подключены к такому процессу. Практически две трети регионов внедрили уже информационные системы здравоохранения.

- Важнейшим направлением для всей страны и для Дальнего Востока является, конечно, формирование здорового образа жизни и мотивирование населения к ответственному отношению к собственному здоровью, - добавила глава Минздрава. Участники дискуссии пришли к выводу, что ДФО - это один из самых перспективных регионов России для создания инновационной инфраструктуры в области здравоохранения. Это необходимо для развития демографии российского Дальнего Востока, увеличения численности его населения:

- Я хотела бы отметить, что наши планы не сейчас строятся, а уже реализуются в течение последних лет, - сказала Скворцова. - И об этом свидетельствуют те результаты, которые получены с 2012 года - это увеличение продолжительности жизни жителей ДФО более чем на два года и достаточно выраженное снижение смертности. За семь месяцев текущего года - 12,5 на тысячу, то есть чуть ниже, чем среднероссийский уровень. Существенно снизилась, на 60 % только за прошлый год, материнская смертность - сейчас она соответствует среднероссийскому уровню. И за 5 лет на 40% снизилась младенческая смертность, составляя 5,8 на тысячу родившихся живыми.

Впрочем, как отметила выступившая в ходе сессии эксперт - руководитель ВШОУЗ Гузель Улумбекова - поставленная президентом России Владимиром Путиным цель к 2025 году увеличить продолжительность жизни в ДФО до 76 лет реальна лишь при условии повышения финансирования системы здравоохранения Дальнего Востока на 10% сверх уровня инфляции. Также она отметила, что важными составляющими для реализации данной цели являются борьба с курением и алкоголизацией дальневосточников - что уже является задачей глав регионов и муниципалитетов федерального округа. Как отметила глава Минздрава, "уровень алкоголизации населения Дальнего Востока в два раза превышает уровень алкоголизации страны": 70% смертей дальневосточников младше 35 лет напрямую связаны с употреблением алкоголя.

Еще одна проблема всех регионов Дальневосточного федерального округа - это ограниченный доступ к медицинской помощи ряда населенных пунктов. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Амурской области, где "38 населенных пунктов имеют ограничение по доступу к первичной медицинской помощи", - рассказала Вероника Скворцова. Как она отметила, министерство предпринимает ряд усилий по решению проблемы:

- Только за прошлый год было выстроено в Дальневосточном округе 24 новых ФАПа и 50 отремонтировано, строится и другая инфраструктура, - сказала министр. - Существенно мы обновили парк скорой медицинской помощи. Развивается санавиация: за первую половину этого года мы эвакуировали в ДФО 3 тысячи граждан.

Как рассказала собравшимся Вероника Скворцова, президент России Владимир Путин "распорядился до конца 2018 года подключить все поликлиники и больницы страны к высокоскоростному интернету":

- В этом году в ДФО будет подключена 261 медицинская организация и структурное подразделение, - сказал она. - В настоящее время восемь из девяти регионов имеют региональные информационные системы здравоохранения, 56 структурных подразделений имеют соответствующие единым требованиям по стране и необходимые телемедицинские возможности.

Кроме того, как отметили участники дискуссии, необходимо учесть и самый передовой опыт Японии и Южной Кореи при разработке собственной системы здравоохранения.