В России продолжают дешеветь набор важнейших продуктов питания

За последние два месяца наблюдается снижение более чем на 5%

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

В августе нынешнего года Федеральная служба государственной статистики (Росстат) зафиксировала снижение цен на набор важнейших продуктов питания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на портал «Экономика. Сегодня».

Отметим, что в набор важнейших продуктов питания входят 33 наименования, например, мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль.

Так, в августе стоимость набора в среднем по России составила 3839,9 рубля. Таким образом, она снизилась по сравнению с июлем на 5,6 процента.

В июле также отмечалось снижения цен. Набор по сравнению с июнем подешевел на 3,9 процента.