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Общество

В центре Владивостока начались работы по демонтажу трамвайных рельсов

Все работы на Светланской решено разделить на три этапа
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

На улице Светланской во Владивостоке начался очередной этап дорожных работ. На участке от Уборевича до остановки транспорта «ДВГТУ» рабочие огородили центральную часть дорожного полотна, начав таким образом подготовку к демонтажу трамвайных рельсов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. 

ак пояснили в управлении дорог и благоустройства администрации города, комплексные ремонтные работы проходят в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Светланская вошла в список семи улиц краевого центра, которые будут отремонтированы по этой программе.

Здесь пройдут работы по демонтажу трамвайных путей, укладке и уплотнению основания дороги на месте демонтированных рельсов, восстановлению нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Завершающим этапом станет укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона по всей ширине дороги и нанесение дорожной разметки.

Все работы на Светланской решено разделить на три этапа.

«Первым станет участок от остановки транспорта «ДВГТУ» в сторону опор Золотого моста, – пояснил заместитель главы города – начальник управления дорог и благоустройства администрации Леонид Вильчинский. – Затем рабочие приступят к участку от опор моста до Дома офицеров флота и завершат работу на участке до Уборевича».

Чтобы все работы на главной улице краевого центра были завершены в срок, они будут вестись как в дневное, так и ночное время. На время проведения ремонта дорожного полотна движение транспорта осуществляется по одной полосе в каждую сторону. Во избежание заторов водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты движения.

Для справки:

Реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» началась во Владивостоке в июне. Комплексный ремонт 13 километров дорожного полотна и пешеходных зон будет выполнен на семи улицах: Светланской, Выселковой, Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева и Народном проспекте.

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