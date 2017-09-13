На острове Русский найден труп

В Приморье найден труп мужчины, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Страшная находка была обнаружена на острове Русский. На тело мужчины наткнулся местный курсант во время ВЭФ. Мужчина находился в шалаше, при нем были доллары, бутылка водки и медицинская карта. Судя по всему, мужчина погиб еще в начале августа, так как его тело было уже частично "поедено".
По факту случившегося проводится доследственная проверка.
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