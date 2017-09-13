Нелегальный алкоголь доставлялся из Владикавказа во Владивосток

Злоумышленник предстанет перед судом

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке гражданин, 1967 года рождения, обвиняется в незаконной перевозке продукции без предусмотренной законодательством маркировки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, проживая в краевом центре, фигурант организовал перевозку из г. Владикавказ в г. Владивосток алкоголя без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота такой продукции, в том числе без обязательных сертификатов соответствия.

В результате таких действий во Владивосток было ввезено более 155 тыс. бутылок емкостью 0,5 л. каждая, с содержанием спирта в готовой продукции 40%, на которых имелись специальные марки, изготовленные не производством Гознак.

Данная алкогольная продукция осенью 2014 г. обнаружена и изъята сотрудниками УМВД России по г. Владивостоку в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий.

Общая стоимость изъятой алкогольной продукции с заведомо поддельными федеральными специальными марками составила свыше 34 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.