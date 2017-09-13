Приморцы выкидывают из окон домов холодильники

Оригинальный способ избавиться от старой бытовой техники или очередная супружеская ссора?

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье из окон жилых домов "летают" холодильники, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на newsfokino.

Инцидент произошел в городе Фокино, в районе дома по улице Белашева, 14. Очевидцы засняли на камеру мобильного телефона "полет" холодильника, выброшенного из окна, расположенного на верхних этажах дома. Что это - оригинальный способ избавиться от бытовой техники быстро и просто или же очередные ссоры супругов - неизвестно.

К счастью, при инцидент никто не пострадал.

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