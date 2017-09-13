​ВЭФ стал событием мирового масштаба

ТОР, СПВ и льготы для бизнеса привлекают потенциальных инвесторов

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Восточный экономический форум стал крупнейшим мировым событием, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

По мнению представителя госвласти Магаданской области Анатолия Широкова, за три года существования ВЭФ стал крупнейшим ежегодным событием в экономической жизни не только России, но и государств, представляющих значительную часть мирового хозяйства.

Территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, льготы для бизнеса, электронные визы для посещения ДФО иностранцами и многое другое привлекают внимание инвесторов.

Напомним, участниками ВЭФ-2017 стали 6 тысяч человек из 60 стран. На форуме были заключены 217 соглашений на сумму свыше 2,5 триллионов рублей, планируется создание 68 тысяч рабочих мест.

Отметим, что за три дня работы Санкт-Петербургского экономического форума в июне 2017 года, было подписано 386 инвестиционных соглашений на сумму два триллиона рублей