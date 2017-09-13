​Впервые на Дальнем Востоке начнут готовить профессиональных демографов

Специалисты исследовательского центра будут изучать ситуацию в регионе

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК) ДФО и Фонд ДВФУ подписали соглашение о финансировании Исследовательского центра демографического развития Дальнего Востока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Исследовательский центр, созданный в Школе экономики и менеджмента ДВФУ, займется разработкой проектов по улучшению демографической ситуации на Дальнем Востоке.

Демография стала одной из главных тем ВЭФ-2017. В результате заключенного соглашения АРЧК ДФО, ДВФУ и главы Сахалинской, Магаданской области и Чукотского автономного округа на Дальнем Востоке впервые начнут готовить профессиональных демографов.

«Уже началась работа предприятия над программами развития человеческого капитала, проведения исследований миграционных процессов, рынка труда и анализа вахтового метода работы в регионе», - сообщил гендиректор АРЧК Валентин Тимаков.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил запустить концепцию демографического развития ДФО с 2018 года.