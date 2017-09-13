Неизвестный сорвал золотую цепочку с шеи пенсионерки в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась 71-летняя жительница Уссурийска, которая сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Заявительница рассказала, что в районе улицы Комсомольская незнакомый мужчина похитил у нее золотую цепочку и скрылся. Сумма ущерба составила более 10 000 рублей.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую и очевидцев происшествия.

В ходе розыска сотрудники задержали подозреваемого, у которого в ходе личного досмотра изъято похищенное имущество потерпевшей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит лишение свободы до 4-х лет

В настоящее время задержанный находится под стражей.