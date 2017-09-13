Неизвестный сорвал золотую цепочку с шеи пенсионерки в Приморье

В отдел полиции обратилась 71-летняя жительница Уссурийска, которая сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Заявительница рассказала, что в районе улицы Комсомольская незнакомый мужчина похитил у нее золотую цепочку и скрылся. Сумма ущерба составила более 10 000 рублей.
На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую и очевидцев происшествия.
В ходе розыска сотрудники задержали подозреваемого, у которого в ходе личного досмотра изъято похищенное имущество потерпевшей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит лишение свободы до 4-х лет
В настоящее время задержанный находится под стражей.