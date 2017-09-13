Как изменится Владивосток через пять лет?

АИЖК и КБ «Стрелка» представили участникам ВЭФ-2017 план благоустройства города, рассчитанный на ближайшие пять лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Агентства ипотечного жилищного кредитования. Общая площадь территории, на которой будет проведено благоустройство, составляет 27,3 гектара.
По замыслу разработчиков, во Владивостоке проведут обустройство ключевых общественных пространств города. В основном «ремонт» коснется приморских районов города: Набережная улица от улицы Светланской до Красноармейского переулка; улица 1-я Морская и Привокзальная площадь на Алеутской; набережная Амурского залива от пляжа на мысе Кузнецова до переулка Шевченко; набережная Амурского залива от Красноармейского переулка до стадиона МГУ им. Невельского; территории между Корабельной набережной и улицей Светланской у Золотого моста.
Специалисты провели исследование популярности объектов, которые попадают под реновации. Наиболее популярными среди жителей и гостей приморской столицы оказались районы улицы Набережная от улицы Светланской до переулка Красноармейский, район 1-й Морской улицы и площади перед вокзалом по улице Алеутская и район набережной Амурского залива от пляжа на мысе Кузнецова до переулка Шевченко.
Были исследованы пожелания горожан. Так, на набережной Амурского залива от пляжа на мысе Кузнецова до переулка Шевченко горожане ждут появления сквозных пешеходной и велосипедной зон, соединяющих южную и северную части Владивостока. Последнее стало одним из первых пунктов в проекте благоустройства территорий.
- Наиболее эффективными (в плане экономики - прим.ред.) территориями можно считать те территории, на которые приходится высокий пешеходопоток. Если улицы, набережные, парки и площади будут привлекать к себе людей за счет культурно-событийной программы или качественного благоустройства, то бизнесы будут увеличивать свою прибыль за счет роста спроса, - объяснил представитель КБ «Стрелка» Александра Сытникова. - Как только спрос будет расти, будет рождаться предложение, что выльется в открытие новых бизнесов. За счет правильной конкуренции качество оказываемых услуг будет только расти, повышая общий уровень качества жизни.
Для развития торговли в попавших под обновление частях Владивостока будут создавать зоны отдыха и уличные пространства кафе. Перспективным решением, по мнению урбанистов, может стать передача первых этажей зданий для общественных и коммерческих целей.
Отдельной и не самой простой задачей программы, которая, по задумке, должна вместе с благоустройством повысить эффективность использования территорий, станет развитие набережной Амурского залива от переулка Красноармейский до стадиона МГУ им. Невельского. Как отметили исследователи, часть этой территории «непригодна для развития ритейла в связи с отсутствием пешеходных потоков». Данной городской зоной займутся в период с 2018 по 2022 годы.
Первой в очереди на обновление в программе значится будущий «главный пешеходный путь» Владивостока - улица Набережная: на участке от Светланской до переулка Красноармейский уже начались предпроектные работы. Само начало благоустройства вместе с подготовительными работами по остальным территориям запланировано на 2018 год.