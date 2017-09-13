Как изменится Владивосток через пять лет?

АИЖК и КБ «Стрелка» представили участникам ВЭФ-2017 план благоустройства города до 2022 года

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

АИЖК и КБ «Стрелка» представили участникам ВЭФ-2017 план благоустройства города, рассчитанный на ближайшие пять лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Агентства ипотечного жилищного кредитования. Общая площадь территории, на которой будет проведено благоустройство, составляет 27,3 гектара.

По замыслу разработчиков, во Владивостоке проведут обустройство ключевых общественных пространств города. В основном «ремонт» коснется приморских районов города: Набережная улица от улицы Светланской до Красноармейского переулка; улица 1-я Морская и Привокзальная площадь на Алеутской; набережная Амурского залива от пляжа на мысе Кузнецова до переулка Шевченко; набережная Амурского залива от Красноармейского переулка до стадиона МГУ им. Невельского; территории между Корабельной набережной и улицей Светланской у Золотого моста.

Специалисты провели исследование популярности объектов, которые попадают под реновации. Наиболее популярными среди жителей и гостей приморской столицы оказались районы улицы Набережная от улицы Светланской до переулка Красноармейский, район 1-й Морской улицы и площади перед вокзалом по улице Алеутская и район набережной Амурского залива от пляжа на мысе Кузнецова до переулка Шевченко.

Были исследованы пожелания горожан. Так, на набережной Амурского залива от пляжа на мысе Кузнецова до переулка Шевченко горожане ждут появления сквозных пешеходной и велосипедной зон, соединяющих южную и северную части Владивостока. Последнее стало одним из первых пунктов в проекте благоустройства территорий.