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Спорт

Во Владивостоке пройдет турнир по легкой атлетике

Памяти Тимофея Корниенко
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

В субботу и воскресенье, 17 и 18 сентября, во Владивостоке пройдет турнир по легкой атлетике памяти Тимофея Корниенко, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие организовано администрацией города совместно с приморской федерацией легкой атлетики.

Соревнования пройдут среди мужчин и женщин в следующих дисциплинах:

– бег 100 м, бег 200 м, бег 400 м, бег 400 м с барьерами;

– бег 800 м, бег 1500 м, бег 3000 м, бег 2000 м с препятствиями;

– бег 110 м с барьерами (мужчины), 100 м с барьерами (женщины);

– эстафета 100-200-300-400 м;

– прыжки в длину, высоту, тройной прыжок;

– толкание ядра.

Турнир состоится на стадионе «Динамо» (ул. Адмирала Фокина, 1). Начало соревнований 17 сентября в15 часов, 18 сентября в 11 часов.

Для справки:

Тимофей Корниенко (1903-1938) – советский легкоатлет, чемпион СССР 1928 года в беге на 100 и 200 метров. Установленный им в 1929 году рекорд Советского Союза в беге на 100 метров продержался в таблице до 1940 года, а показанный на Всесоюзной спартакиаде 1928 года рекорд в беге на 200 метров был улучшен только через восемь лет.

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