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Происшествия

В Партизанском районе Приморья продолжаются поиски пропавшего мужчины

Пока безрезультатно
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье продолжаются поиски пропавшего аквалангиста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Напомним, 9 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать помощь в поиске мужчины 1955 года, рождения, который 9 сентября нырял с аквалангом в районе бухты Ежовая (севернее мыса Поворотный в Партизанском муниципальном районе) и на поверхность не вышел. Самостоятельные поиски силами полицейских, родных и близких результатов не дали.

С 10 сентября поиск пропавшего осуществляла группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России.

12 сентября спасателями было обследовано 5 км. прибрежной береговой черты и с помощью подводной камеры осмотрено 150 000 кв. м. подводной акватории. Поиск результата не дал. Продолжится 13 сентября.

Силы и средства: к поискам привлечены 4 человека, 2 единицы техники,1 плавательное средство, в том числе от МЧС России 3 человека и 1 единица техники, 1 плавательное средство.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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