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Политика и экономика

В Приморском крае не понизят цены на свет

​Уровень стоимости электроэнергии определен для пяти регионов ДФО
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Приморский край не вошел в первую пятерку регионов ДФО, которым снизят тарифы на электроэнергию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

По мнению главы Минвостокразвития, решение о снижении энерготарифов для ряда дальневосточных регионов позволит «ликвидировать энергетическое неравенство».

«Утвержден базовый уровень цен на электроэнергию на 2017 год для Чукотки, Магаданской области, Камчатского края, Республики Саха (Якутии) и Сахалинской области», - сообщил Александр Галушка.

На площадке ВЭФ-2017 уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил важность снижения энерготарифов для развития бизнеса на Дальнем Востоке.

«Необходимо решить вопрос с подключением к электрическим сетям, их стоимость сильно отличается от региона к региону и закладывается в тариф на электроэнергию, а также со стоимостью строительства самих сетей», - сказал Борис Титов.

Напомним, поручение о выравнивании энерготарифов до среднероссийского уровня в ДФО было дано президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию Российской Федерации 2015 года. 28 июля 2017 года правительство России утвердило документы, определяющие механизм снижения энерготарифов до базового уровня на Дальнем Востоке.   

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