В Приморье в лесу заблудился человек

Спасатели ищут пропавшего мужчину

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

12 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение с просьбой об оказании помощи в поисках жителя села Новогордеевка Анучинского муниципального района 1981 года рождения, который утром 8 сентября заблудился в районе Малиновой сопки Пожарского муниципального района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

12 сентября в 14:50 из города Хабаровск убыла группа Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда с кинологическими расчетами в составе девяти человек, четырех кинологических расчетов, двух единиц техники, одного беспилотного летательного аппарата.

13 августа в полночь группа спасателей прибыла к месту проведения поисковых работ.

Силы и средства: к поискам привлечено 13 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС России девять человек и две единицы техники, оин беспилотный летательный аппарат.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.