Игорь Пушкарев: Поздравляю новоизбранных депутатов с победой!

Временно отстраненный глава Владивостока пожелал удачи новому составу городской Думы

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности главы Владивостока поздравил новоизбранных депутатов с победой в своих социальных сетях, сообщает РИА VladNews.

- В минувшее воскресенье жители Владивостока выбрали новый состав городской Думы. Тридцать пять депутатов различной партийной принадлежности будут работать на благо Владивостока следующие пять лет. Поздравляю новоизбранных депутатов с победой! Перед депутатским корпусом стоят важные задачи по развитию города, учитывая то, какие возможности дают нам «Свободный порт Владивосток» и территории опережающего социально-экономического развития. Но хочу напомнить, что городская Дума это, в первую очередь, представительный орган, поэтому каждый из вас должен не забывать об интересах жителей своего округа и тех наказах, которые вам давали. Отдельно хочу сказать о том, что нынешний состав Думы будет в следующем году назначать нового главу Владивостока, в связи, с чем степень важности решений возрастает в разы. Удачи всем! – написал Игорь Пушкарев.

Напомним, 17 августа Мосгорсуд оставил экс-директора ООО «Востокцемент» Андрея Пушкарева под домашним арестом до 30 сентября. Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 30 ноября.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву