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Культура

Владивостокцев приглашают на фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы»

Яркий, колоритный и весёлый праздник объединит много наций
Фото: Old.mkrf.ru Фото: Old.mkrf.ru
Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

В приморской столице в этом году пройдёт второй фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы». Его организатором выступает администрация города Владивостока.

Вчера, 12 сентября, состоялось расширенное заседание, посвященное предстоящему фестивалю. В актовом зале административно-территориального управления Первореченского района собрались десятки представителей общественных организаций и национальных объединений города.

«В ходе заседания мы обсудили участие национальностей в фестивале «Меридиан дружбы» и утвердили программу, - подчеркнула Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнерства администрации города. - Фестиваль обещает стать поистине интересным для всех жителей и гостей нашего города».

В рамках фестиваля состоится большой праздничный концерт, каждый желающий сможет познакомиться с культурами и традициями различных народов, принять участие в интересных мастер-классах, отведать блюда различных кухонь и посмотреть на спортивные состязания.

Яркий, колоритный и весёлый праздник объединит русских, белорусов, украинцев, татар, башкир, корейцев, вьетнамцев, азербайджанцев и представителей других национальностей, проживающих в приморской столице.

Фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы» пройдёт 30 сентября на набережной Спортивной гавани. Начало в 12 часов.

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