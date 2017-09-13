Предпремьерный показ. Режиссеру «Матильды» понравились приморские зрители, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Как отреагировали на «Матильду» жители Владивостока?
В широкий прокат картина выходит только 25 октябряВладивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.
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