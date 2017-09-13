Какие изменения ждут ДВФУ в ближайшие годы?

На полях ВЭФ вуз заключил массу меморандумов и соглашений о сотрудничестве

Владивосток, четверг, 14 сентября , РИА Vladnews.

Дальневосточный федеральный университет на полях III Восточного экономического форума заключил массу меморандумов и соглашений о сотрудничестве с образовательными и научными центрами, организациями и фондами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу вуза.

Так, знаковым событием ВЭФ стало открытие «Технопарка Русский». Договоренности подписавших соответствующий меморандум сторон положили начало масштабной программе по созданию на острове экосистемы технологического предпринимательства. В дни форума у технопарка появились и первые компании-резиденты.

Совместно с Токайским университетом (Япония) ДВФУ открыл в кампусе на острове Русский международный клуб дзюдо. С нового учебного года дзюдо включат в программу физической культуры в ДВФУ, студенты и преподаватели будут бесплатно осваивать мастерство под началом высококлассных тренеров.

Кроме того, в университете буде создан Центр изучения российско-японских отношений. Японисты и специалисты по двусторонним связям будут изучать современные отношения стран, готовить практические рекомендации по укреплению партнерства - прежде всего, в экономической и инвестиционной сферах. Стоит отметить, что это первый подобный центр на территории двух государств.

Еще одним международным партнером ДВФУ стал Корейский институт развития технологий: стороны планируют сотрудничать в области разработки новых промышленных технологий, их коммерциализации и продвижения на рынок.

Между ДВФУ и Роспотребнадзором достигнута договоренность о создании центра подготовки специалистов в области биологической безопасности. Здесь с 2018 года будет проходить дополнительное обучение медиков. В перспективе ДВФУ и надзорное ведомство планируют открыть совместный научно-исследовательский центр по изучению проблем биологической безопасности в АТР.