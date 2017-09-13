Еще одного аквалангиста разыскивают в Приморье

Поиск результата не дал

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

12 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в проведении водолазных работ по осмотру прибрежной акватории острова Попова, с целью поиска гражданина 1977 года рождения, который пропал 8 сентября при погружении с аквалангом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В обеденное время к месту поиска убыла группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО.

Спасателями было произведено шесть погружений под воду, осмотрено 400 кв. м. подводной акватории в районе острова Попова в месте погружения. Поиск результата не дал. Продолжение поисковых работ запланировано на сегодня, 13 сентября.

Силы и средства: к поискам привлечено пять человек, две единицы техники, в том числе одно плавательное средство, в том числе от МЧС России по Приморскому краю четыре человека и одно плавательное средство, четыре комплекта водолазного снаряжения.