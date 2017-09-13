Блокчейн: прорыв в технологиях

Сегодня российские банки и компании прорабатывают реализацию целого ряда проектов

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Новейшие технологии в финансовом секторе обсуждали в завершающий день работы Восточного экономического форума. Речь идет о блокчейне. Эксперты называют технологию настоящим прорывом, сравнимым с Интернетом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Блокчейн — выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию.

Впервые термин появился как название распределенной базы данных, реализованной в системе «Биткойн». Поэтому блокчейн чаще всего относят к транзакциям в различных криптовалютах. Однако технология цепочек блоков может быть распространена на любые взаимосвязанные информационные блоки.

Сегодня российские банки и компании прорабатывают реализацию целого ряда проектов на базе блокчейн. Локомотивом внедрения инновационных технологий в России является Сбербанк. Часть из них развивает внутри банка для последующего предложения на рынок, часть — совместно с другими. Так, партнерами выступает компании «Северсталь», «М.Видео», а также Федеральная антимонопольная служба.