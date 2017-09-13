Сотрудниками полиции города Находка Приморского края в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Грузы» был выявлен 50-летний местный житель, который похитил с территории одного из предприятий судовые детали и сдал их в пункт приема металла, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Приморец сдавал запчасти с кораблей на металл
Мужчина задержан в ходе операции «Грузы»Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.
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