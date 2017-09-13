​Поиски лжетеррористов, «заминировавших» объекты в приморских городах, продолжаются

Накануне в полицию поступили звонки о наличии бомб в городе Владивостоке и Артем

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции продолжают поиски «лжетеррористов», заминировавших ряд объектов в Приморье, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе УМВД России по краю.

Напомним, накануне неизвестные позвонили в полицию и сообщили о наличии бомб в крупных торговых центрах, таких как «Черемушки», «Седанка-Сити», «Максим», а также в учебных заведениях города Владивостока, а в городе Артем – в гипермаркете «Три кота».

Отметим, волна звонков о заминировании объектов началась с 10 сентября 2017 года и охватила такие города, как Южно-Сахалинск, Магадан, Омск, Калининград, Саратов, Красноярск, Норильск, Нижний Новгород и другие.