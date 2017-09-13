​В центре Владивостока задержан наркоман

Задержание произведено в рамках операции «Мак 2017»

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

В центре Владивостока - на виадуке железнодорожного вокзала - задержан наркоман, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Задержание произведено сотрудниками ППС городского ЛУ на транспорте в рамках операции «Мак 2017».

У 30-летнего жителя приморской столицы при себе был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения. По заключению эксперта, это вещество является смесью табака с маслом канабиса, общей массой порядка одного грамма.

Как пояснил задержанный, данный наркотик он изготовил из кустов дикорастущей конопли для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело.