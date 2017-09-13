Участники ВЭФ прочитали лекции студентам ДВФУ

Самой ожидаемой стала встреча с министром образования и науки Ольгой Васильевой

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Почетные участники и гости III Восточного экономического форума выступили с лекциями в Дальневосточном федеральном университете, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу вуза.

Самой ожидаемой стала встреча с министром образования и науки России Ольгой Васильевой, которая впервые прочитала лекцию в ДВФУ. Глава минобрнауки пригласила аудиторию вспомнить историю Дальнего Востока, чтобы оценить его значение для страны:

- На разных исторических этапах к Дальнему Востоку было приковано особое внимание, но сейчас перед регионом поставлена максимально ответственная задача - стать одним из ключевых центров экономического и политического развития России, интегрироваться в АТР, - отметила Ольга Васильева. - Именно вам, молодым людям, которые учатся и живут на Дальнем Востоке сегодня, принадлежит будущее этого региона.

Также министр рассказала о некоторых планах по развитию российского образования. Среди прочего она сообщила о решении увеличить стипендию аспирантов и готовности всячески поддерживать студенческие объединения:

- Чем бы студенты ни занимались - волонтерство, общественные советы, студотряды - главное, чтобы они делали это искренне, а мы всегда поддержим молодежные инициативы, - сказала Васильева.

Губернатор штата Калифорния (США) Джеральд Эдмунд Браун предложил обсудить главную проблему современности - климатические изменения, которые могут привести к катастрофическим последствиям уже в ближайшие десятилетия. Политик отметил: глобальные вызовы несут не только опасности, но и возможности, а ДВФУ может внести значительный вклад в общее дело спасения Земли.

- Ваш университет прекрасно позиционирован, чтобы вести Арктические исследования. Особенно это важно сейчас, когда процессы таяния льдов происходят в 2-3 раза быстрее. Эти исследования мы должны проводить совместно, - отметил Браун.

В ответ выдающийся эколог, профессор ДВФУ Риккардо Валентини сообщил, что в университете открыта лаборатория по изучению климатических изменений Far Eastern Climate Smart Lab, готовая к сотрудничеству. Ученые изучают воздействие климата на природные ресурсы и глобальную роль лесов России в поглощении углерода, занимаются прогнозированием скорости таяния арктических льдов.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов на лекции говорил о развитии ШОС, торгово-экономическом сотрудничестве и культурно-гуманитарных связях на Евразийском пространстве. Также гость рассказал о сетевом Университете ШОС, куда входят вузы семи стран. Этот проект дает шанс студентам с любого семестра продолжить обучение в иностранном вузе, участвующем в программе, и по выпуску получить два диплома. Генсек отметил, что развитие сетевого университета стимулирует и образовательное сотрудничество, и культурный обмен.

В конце лекции Рашид Алимов передал ДВФУ свою книгу «Шанхайская организация сотрудничества: становление, развитие, перспективы», Хартию ШОС и другие программные документы организации.

Известный монгольский экономист и публицист Жаргалсайхан Дамбадаржа назвал свою лекцию в ДВФУ «Монголия: на пути к рыночной экономике». Спикер уделил внимание современным проблемам развития страны: социально-демографическим, политическим, экономическим, борьбе с коррупцией. Рассказав о трудностях Монголии, гость устремил свои мысли к России и сравнил Русский остров с Сингапуром.

«Русский Сингапур», по мнению лектора, стал отличной площадкой для развития Дальнего Востока. Об этом он также написал в блоге «Jargal de Facto», который пользуется популярностью не только в Монголии, но и за рубежом. На прощание Жаргалсайхан Дамбадаржа передал несколько своих трудов в методический кабинет ШГН ДВФУ и выразил готовность вновь посетить университет в роли Visiting Professor.

Серию лекций от участников ВЭФ завершили представители McKingsey and Company. Общаясь со студентами и сотрудниками ДВФУ, спикеры ответили на ключевые вопросы консалтинга: как повысить прибыльность компании, операционную эффективность производства, снизить затраты и другие.

Напомним, третий Восточный экономический форум прошел вна острове Русский во Владивостоке на базе ДВФУ 6-7 сентября. Более 6000 человек - представители официальных, деловых, научных и экспертных кругов из 61 страны - обсуждали вопросы развития Дальнего Востока и международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Почетными участниками форума стали лидеры четырех стран: Президент России Владимир Путин, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и Президент Монголии Халтмагийн Баттулга.