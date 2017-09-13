Борис Кубай: Бабье лето к нам ещё вернется

Начальник Примгидромета прокомментировал надвигающийся на Китай тайфун

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Главный метеоролог Приморья рассказал о том, как повлияет тайфун "Талиб" на Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды.

Борис Викторович, каковы, на Ваш взгляд, перспективы у тайфуна «Талим» (Talim), направляющегося к острову Тайвань?

— Пока тайфун идёт над океаном, подпитываясь его энергией и не теряя её за счёт силы трения, перспективы для развития весьма неплохие. А вот выйдя на материк, в район Шанхая, он начнёт остро нуждаться в помощи извне, которой взяться пока неоткуда, север для него перекрыт, вторжения холода ему в тыл не намечается. Таким образом, этот тайфун, скорее всего, будет обречён на постепенное угасание в районе Шанхая. Непосредственной угрозы для Приморского края он представлять не будет.

Судя по всему, в ближайшие дни и в Приморье и во Владивостоке будет прохладно, но хочется ещё солнца и тепла. Бабье лето к нам ещё вернется?

— К концу нынешней недели температура воздуха начнёт постепенно повышаться и в выходные дни воздух будет прогреваться до вполне летних значений.