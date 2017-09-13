Быстрое употребление пищи вредно для здоровья

Увеличивается уровень глюкозы в крови

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Японские учёные пришли к выводу, что быстрое употребление пищи увеличивает шансы развития преддиабета, а затем диабета в два раза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды.

Исследователи поясняют, что у людей, которые слишком быстро едят, быстро увеличивается уровень глюкозы в крови вскоре после употребления пищи. При этом увеличение риска не наблюдается у людей с другими неправильными пищевыми привычками, в том числе любителей перекусов и ночных набегов на холодильник.

Специалисты отмечают, что в мире гораздо больше диабетиков, чем приято считать: у многих нарушена толерантность к глюкозе (НТГ), когда уровень глюкозы в крови выше, чем обычно, но не достаточно высок, чтобы вызывать диабет. Это состояние может прогрессировать и перерасти в сахарный диабет 2 типа, если превентивные меры не будут приняты. По оценкам учёных, у большинства таких людей — от 40 до 50 % — сахарный диабет 2 типа разовьётся в течение десяти лет.